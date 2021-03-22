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Происшествия

22 марта, 21:56

Уголовное дело завели в связи с гибелью ребенка под лавиной в Мурманской области

происшествия регионы

Фото: depositphotos/Simanovskiy

Следственное управление СК РФ по Мурманской области завело уголовное дело по факту гибели девочки под снежной лавиной. Об этом заявили представители ведомства.

В связи со смертью ребенка 2008 года рождения возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека".

Напомним, экстренные службы пытались реанимировать ребенка, которого достали из-под снежных завалов. Усилия спасателей не увенчались успехом, и спасти пострадавшую девочку не удалось.

В Мурманской области сошла лавина

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