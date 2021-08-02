Новости России: в Казани дети вышли погулять на карниз многоэтажного дома

В Казани маленькие дети оказались на карнизе дома на высоте примерно двадцатого этажа. Кадры сняли очевидцы. Видео передали полицейским, которые уже начали проверку. Где в этот момент были их родители, пока неизвестно. На место выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. В итоге все закончилось благополучно – набегавшись, дети вернулись в квартиру.

С лесным пожаром под Оренбургом борются более 100 спасателей. Огонь полыхает вблизи садово-некоммерческого товарищества. К тушению привлечен вертолёт. По последним данным, очаг локализован на площади 15 гектаров.

В Амурской области из-за паводка размыло дорогу. Движение пришлось приостановить на участке федеральной трассы "Амур". Объехать участок невозможно, другого пути там нет. На месте работают дорожные инспекторы. Выехала аварийно-восстановительная бригада дорожников и оперативная группа областного МЧС.

В Кабардино-Балкарии сход сели заблокировал 180 туристов, находившихся в альпинистском лагере "Безенги". В эти минуты спасатели приступают к работе по расчистке завалов. По их словам, жизням туристов, среди которых 10 детей, сейчас ничто не угрожает. У них есть запас продуктов. На месте дежурят бригады Эльбрусского вертолетного поисково-спасательного отряда.