Новости России: в Казани дети вышли погулять на карниз многоэтажного дома

07:45
В Казани маленькие дети оказались на карнизе дома на высоте примерно двадцатого этажа. Кадры сняли очевидцы. Видео передали полицейским, которые уже начали проверку. Где в этот момент были их родители, пока неизвестно. На место выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. В итоге все закончилось благополучно – набегавшись, дети вернулись в квартиру.
С лесным пожаром под Оренбургом борются более 100 спасателей. Огонь полыхает вблизи садово-некоммерческого товарищества. К тушению привлечен вертолёт. По последним данным, очаг локализован на площади 15 гектаров.
В Амурской области из-за паводка размыло дорогу. Движение пришлось приостановить на участке федеральной трассы "Амур". Объехать участок невозможно, другого пути там нет. На месте работают дорожные инспекторы. Выехала аварийно-восстановительная бригада дорожников и оперативная группа областного МЧС.
В Кабардино-Балкарии сход сели заблокировал 180 туристов, находившихся в альпинистском лагере "Безенги". В эти минуты спасатели приступают к работе по расчистке завалов. По их словам, жизням туристов, среди которых 10 детей, сейчас ничто не угрожает. У них есть запас продуктов. На месте дежурят бригады Эльбрусского вертолетного поисково-спасательного отряда.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: