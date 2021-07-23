Эксперт рассказала, как составляется прогноз погоды

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Самый точный и подробный прогноз погоды в Москве составляется на ближайшие сутки, в этом случае вероятность развития погодных явлений по метеорологическому сценарию составляет до 100%. Об этом рассказала начальник отдела метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елена Тимакина.
Она подчеркнула, что в прогнозах на сутки максимально точно указывается температура, количество осадков, сила ветра и атмосферное давление.
"С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80–85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50–70%", – приводит слова Тимакиной РИА Новости.
Эксперт подчеркнула, что самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов в основном связаны с количеством осадков. По ее словам, многие уверены, что формулировка о 50% вероятности означает, что дождь либо будет, либо нет.
"Хотя на самом деле это может означать, что на половине территорий Москвы дождь пойдет, а на остальных участках – нет. В достоверных прогнозах всегда даются уточнения. Если их нет, то лучше перепроверить сведения на других ресурсах", – пояснила она.
Опасные метеорологические явления – ураган, град или гроза, отметила эксперт, прогнозируются за шесть часов.
В пятницу, 23 июля, в Москве ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Об этом ранее рассказали в Гидрометцентре.
Синоптик рассказал, стоит ли россиянам ожидать новых погодных аномалий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: