Эксперт рассказала, как составляется прогноз погоды

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самый точный и подробный прогноз погоды в Москве составляется на ближайшие сутки, в этом случае вероятность развития погодных явлений по метеорологическому сценарию составляет до 100%. Об этом рассказала начальник отдела метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елена Тимакина.

Она подчеркнула, что в прогнозах на сутки максимально точно указывается температура, количество осадков, сила ветра и атмосферное давление.

"С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80–85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50–70%", – приводит слова Тимакиной РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов в основном связаны с количеством осадков. По ее словам, многие уверены, что формулировка о 50% вероятности означает, что дождь либо будет, либо нет.

"Хотя на самом деле это может означать, что на половине территорий Москвы дождь пойдет, а на остальных участках – нет. В достоверных прогнозах всегда даются уточнения. Если их нет, то лучше перепроверить сведения на других ресурсах", – пояснила она.

Опасные метеорологические явления – ураган, град или гроза, отметила эксперт, прогнозируются за шесть часов.

В пятницу, 23 июля, в Москве ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Об этом ранее рассказали в Гидрометцентре.