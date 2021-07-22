Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Переменная облачность с небольшим дождем ожидается в столичном регионе в пятницу, 23 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
Днем в городе будет около +22...+24 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в Москве в ближайшие 3 дня ожидаются "температурные выбоины" из-за холодного атмосферного фронта, который придет в город в ночь на субботу. Днем, по словам синоптика, будет не выше +23 градусов.
Тишковец добавил, что со второй половины субботы станет солнечно и сухо, так как инициатива в атмосфере постепенно перейдет к антициклону. К воскресенью воздух прогреется до установленной климатической нормы и будет около +20...+25 градусов.
Метеоролог также отметил, что следующая неделя начнется с обширного антициклона. В дневное время температура воздуха в городе может прогреться до +27 градусов, а в среду в городе может быть уже около +32 градусов.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в четверг
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