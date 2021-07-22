Москвичей предупредили о "температурных выбоинах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в ближайшие 3 дня ожидаются "температурные выбоины", когда воздух будет на 2–3 градуса прохладнее многолетних значений. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ближайшие трое суток жителей региона ждут температурные выбоины. Виной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым хлынет полярный воздух. Ночами воздух станет остывать до +9...+14 градусов, а днем будет не выше +18...+23", – пояснил он.

Тишковец добавил, что со второй половины субботы станет солнечно и сухо, так как инициатива в атмосфере постепенно перейдет к антициклону. К воскресенью воздух прогреется до установленной климатической нормы и будет около +20...+25 градусов.

Метеоролог также отметил, что следующая неделя начнется с обширного антициклона. В дневное время температура воздуха в городе может прогреться до +27 градусов, а в среду в городе может быть уже около +32 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что столбики термометров в Москве вновь достигнут отметки плюс 30 градусов со вторника, 27 июля. По его словам, уже с понедельника температура воздуха составит 25–26 градусов, а во вторник ожидается 25–30 градусов.

Вильфанд также отметил, что до конца текущей недели в Москве ожидается комфортная погода – температурный фон составит 22–24 градуса тепла, без осадков.