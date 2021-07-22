Синоптик пообещал москвичам скандинавскую погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В четверг, 22 июля, в столице ожидается солнечная и комфортная погода, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена гребнем антициклона с запада, благодаря чему четверг выдастся солнечным, сухим, но северные ветры принесут к нам очередную порцию более прохладного воздуха с температурным фоном на 2 градуса ниже положенной климатической нормы июля", – приводит слова синоптика РИА Новости.

Он подчеркнул, что в столице температура воздуха составит 21–23 градуса тепла, в Московской области – плюс 19–24. Согласно прогнозам, ветер подует северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

"Если охарактеризовать эту погоду, то я бы назвал ее скандинавским типом погоды, когда солнечно, без осадков, относительно свежо, но очень комфортно", – добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что столбики термометров в Москве вновь достигнут отметки плюс 30 градусов со вторника, 27 июля. По его словам, уже с понедельника температура воздуха составит 25–26 градусов, а во вторник ожидается 25–30 градусов.

Вильфанд также отметил, что до конца текущей недели в Москве ожидается комфортная погода – температурный фон составит 22–24 градуса тепла, без осадков.