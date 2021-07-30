В Сочи начнут штрафовать непривитых туристов

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Директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина заявила, что туристы, которые не прошли вакцинацию в течение трех дней после въезда в отель, будут нести административную ответственность. Об этом сообщает РИА Новости.
Новые правила проживания гостей в отелях и гостиницах Сочи изменятся с 1 августа.
Следуя новым правилам, туристам необходимо в течение трех дней после заселения предоставить справку о перенесенном коронавирусе, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус с письменным согласием сделать прививку на курорте.
"И здесь следует административная ответственность и штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей. Гость осведомлен... И он должен иммунизироваться в течение трех дней", – уточнила Батяйкина.
При этом от вакцинации освобождаются несовершеннолетние гости. Им достаточно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест.
Ранее стало известно, что власти Севастополя возвращают возможность заселиться в отели и гостиницы по результатам ПЦР-теста. Губернатор Михаил Развожаев пояснил, что туристу надо сделать ПЦР-тестирование после заселения, однако до получения результата необходимо находиться в номере – обычно это сутки.
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