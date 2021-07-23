В отели Севастополя вновь разрешат заселяться туристам с отрицательным ПЦР-тестом

В Севастополе вновь разрешат заселяться в отели непривитым туристам с отрицательным ПЦР

Власти Севастополя возвращают возможность заселиться в отели и гостиницы по результатам ПЦР-теста. Такое решение приняли на заседании городского Оперативного штаба.

Указ подпишут 23 июля, и с момента публикации он вступит в силу, передает РИА Новости.

Губернатор Михаил Развожаев пояснил, что туристу надо сделать ПЦР-тестирование после заселения, однако до получения результата необходимо находиться в номере – обычно это сутки.

Отели Севастополя с 16 июля начали принимать только тех постояльцев, которые предъявят при заселении сертификат о вакцинации или справку, подтверждающую достаточно высокий уровень антител. Такое решение власти региона приняли после того, как осложнилась эпидемиологическая обстановка.

При этом туристы отменили более 50% бронирований после введения новых правил заселения в Краснодарском крае.

С 1 июля отели, гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Кубани начали принимать туристов при условии наличия у них отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

Позже требования смягчили и разрешили принимать на курортах туристов, готовых привиться по прибытии в регион. Таким образом, с 1 августа они смогут приехать на Кубань с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трех дней нужно будет привиться. Требование о вакцинации от COVID-19 будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на срок до трех дней.

Сейчас региональный Минздрав совместно с министерством курортов Краснодарского края просчитывают количество вакцины, которая потребуется, исходя из оформленных бронирований номерного фонда во всех объектах размещения на август и сентябрь.

Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду на ослабление коронавирусных ограничений в Краснодарском крае. Догузова подчеркнула, что новые правила для туристов вызвали резкий рост количества отмен бронирований отдыха по всему региону.

