Отели Севастополя будут принимать гостей по справке о вакцинации или антителах

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Отели Севастополя с 16 июля будут принимать только тех постояльцев, которые предъявят при заселении сертификат о вакцинации или справку, подтверждающую достаточно высокий уровень антител. Такое решение власти региона приняли после того, как осложнилась эпидемиологическая обстановка.
Председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова сообщила, что бизнес в Севастополе уже готовится к работе по новым правилам. Туристов, планировавших остановиться в гостиницах города, уже предупредили об изменении требований.
Ранее сообщалось, что туристы отменили более 50% бронирований после введения новых правил заселения в Краснодарском крае. Путешествия в Крым аннулируются в меньшем количестве из-за того, что там нет необходимости предъявлять сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста.
С 1 июля отели, гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Краснодарского края начали принимать туристов при условии наличия у них отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
Позже требования смягчили и разрешили принимать на курортах туристов, готовых привиться по прибытии в регион. Таким образом, с 1 августа они смогут приехать на Кубань с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трех дней нужно будет привиться. Требование о вакцинации от COVID-19 будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на срок до трех дней.
Сейчас региональный Минздрав совместно с министерством курортов Краснодарского края просчитывают количество вакцины, которая потребуется, исходя из оформленных бронирований номерного фонда во всех объектах размещения на август и сентябрь.
Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду на ослабление коронавирусных ограничений в Краснодарском крае. Догузова подчеркнула, что новые правила для туристов вызвали резкий рост количества отмен бронирований отдыха по всему региону.
Российские туристы продолжают отказываться от поездок в Краснодарский край
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