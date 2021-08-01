Непривитые туристы начали заселяться в отели Сочи по новым правилам

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Для непривитых туристов в Сочи с 1 августа начали действовать новые правила. Теперь, чтобы заселиться в гостиницу, отдыхающим необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест и подписать Форму добровольного согласия на прививку в течение 3 дней после размещения.

"Если гость добровольно согласен сделать вакцину в нашем городе, он привозит с собой отрицательный ПЦР-тест и здесь у нас заполняет такую вот Форму добровольного согласия на вакцинацию", – объяснила руководитель службы приема и размещения Сити Парк отель Ирина Прощенко.

В случае, когда гость подписывает документ, но не вакцинируется в указанный период – ему грозит административная ответственность и штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее власти Краснодарского края смягчили требования для туристов. Детям младше 14 лет больше не потребуются отрицательные ПЦР-тесты для заселения в гостиницы и отели Кубани.

