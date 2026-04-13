Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 21:49

Политика

Небензя усомнился в профпригодности Каллас

Фото: ТАСС/Zuma

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности ООН о взаимодействии организации с Евросоюзом заявил, что усомнился в профессиональной пригодности главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Он напомнил, что Каллас, комментируя слова Владимира Путина на торжественных мероприятиях в Китае, упомянула, что тот сказал о том, что Россия и Китай выиграли Вторую мировую войну и победили нацизм. При этом она добавила, что подумала, что это "что-то новенькое", и что если знать историю, то это "вызывает много вопросов".

"И это говорит высокий представитель ЕС по иностранным делам, которому, очевидно, ничего неизвестно о том, что именно народы Советского Союза приняли на себя главный удар во Второй мировой войне, понеся тяжелейшие людские потери", – подчеркнул Небензя.

Он также добавил, что ему хотелось бы познакомиться с учителем истории Каллас.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Каллас не смогла бы защитить диплом в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Он добавил, что сам заканчивал этот университет и не может себе представить, чтобы глава евродипломатии была выпускницей его альма-матер.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика