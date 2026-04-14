Роспотребнадзор назвал регионы России с наибольшим числом укусов клещей

С начала эпидемического сезона в России зафиксировано более 6 тысяч обращений в медучреждения по поводу укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом наибольшее количество случаев отмечено в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Крым, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях.

В ведомстве пояснили, что зима и весна 2026 года на большей части территории страны способствовали сохранению популяции клещей. На сегодняшний день против клещевого вирусного энцефалита привиты более 1,2 миллиона россиян. Также в качестве профилактической меры проводится акарицидная обработка. В 30 регионах обработано свыше 4,3 тысячи гектаров.

В Роспотребнадзоре призвали граждан не пренебрегать индивидуальными средствами защиты – репеллентами, инсектоакарицидными препаратами и специальной одеждой.

Ранее врач-терапевт Анастасия Полякова рассказала, что привлекательность человека для клещей зависит от запаха тела и количества выделяемого углекислого газа. Также реагируют на химические вещества в поте человека, такие как аммиак, молочная и масляная кислоты.