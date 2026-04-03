03 апреля, 17:54

Терапевт Полякова: привлекательность человека для клещей связана с запахом тела

Привлекательность человека для клещей зависит от запаха тела и количества выделяемого углекислого газа. Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт Анастасия Полякова.

Предпочтения насекомых, по ее словам, подтверждаются многими исследованиями. В частности, паукообразные реагируют на химические вещества в поте человека, такие как аммиак, молочная и масляная кислоты.

"Люди с более выраженным или специфическим запахом тела, например после физической нагрузки, становятся для них особенно заметными", – подчеркнула эксперт.

Помимо этого, клещи чувствительны к уровню углекислого газа, выделяемого при выдохе. Исходя из этого, люди, которые дышат чаще, например после тренировки, автоматически входят в зону риска.

Тем не менее вероятность самого укуса, как подметила врач, зависит в первую очередь от региона, местности и времени года, а не от личных особенностей человека.

В качестве превентивной защиты от клещей, особенно при работе на даче или прогулках по лесу, Полякова посоветовала носить одежду с длинными рукавами и заправленные в обувь брюки. Причем лучше выбирать светлые вещи, так как на них легче заметить насекомых.

"Кроме того, открытые участки тела необходимо обрабатывать репеллентами. По возвращении домой следует обязательно осмотреть кожу и волосистую часть головы на предмет клещей", – заключила терапевт.

Ранее россиянам дали рекомендации по борьбе с паукообразными на дачных участках. По словам зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егора Борисова, владельцам необходимо регулярно косить траву, убирать листья и упавшие ветки.

При этом если дачный участок примыкает к лесу или граничит с лугом, то следует прокопать полосы шириной 1 метр. Затем их можно засыпать гравием или песком или оставить просто так. Тогда паразиты пройти не смогут, подчеркнул сенатор.

