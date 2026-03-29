29 марта, 08:51

Сенатор Борисов: регулярный покос травы поможет защитить дачный участок от клещей

В Совфеде рассказали, как защитить дачный участок от клещей

Фото: depositphotos/burdun

Для борьбы с клещами на дачных участках необходимо регулярно косить траву, убирать листья и упавшие ветки. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов.

По его словам, на территориях, где живут и отдыхают люди, нужно проводить профилактическое содержание участка от паразитов.

"Надо делать регулярный покос травы, уборку куч ветвей, травы, листьев, потому что осенью они (клещи. – Прим. ред.) прячутся и спячку проходят в зимний период", – сказал собеседник агентства.

Если дачный участок примыкает к лесу или граничит с лугом, то следует прокопать полосы шириной 1 метр. Затем их можно засыпать гравием или песком, или оставить просто так. Тогда паразиты пройти не смогут, подчеркнул Борисов.

Ранее первый случай обращения человека с укусом клеща зафиксировали в подмосковном Сергиевом Посаде. В Минздраве Московской области напомнили, что в случае укуса не нужно пытаться самостоятельно извлечь паразита – необходимо сразу обратиться в ближайший травмпункт.

Глава Роспотребнадзора опровергла слухи о распространении клещей-мутантов в Москве

Читайте также


общество

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

