Сенатор Борисов: регулярный покос травы поможет защитить дачный участок от клещей

Для борьбы с клещами на дачных участках необходимо регулярно косить траву, убирать листья и упавшие ветки. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов.

По его словам, на территориях, где живут и отдыхают люди, нужно проводить профилактическое содержание участка от паразитов.

"Надо делать регулярный покос травы, уборку куч ветвей, травы, листьев, потому что осенью они (клещи. – Прим. ред.) прячутся и спячку проходят в зимний период", – сказал собеседник агентства.

Если дачный участок примыкает к лесу или граничит с лугом, то следует прокопать полосы шириной 1 метр. Затем их можно засыпать гравием или песком, или оставить просто так. Тогда паразиты пройти не смогут, подчеркнул Борисов.

Ранее первый случай обращения человека с укусом клеща зафиксировали в подмосковном Сергиевом Посаде. В Минздраве Московской области напомнили, что в случае укуса не нужно пытаться самостоятельно извлечь паразита – необходимо сразу обратиться в ближайший травмпункт.