Посетители рынка в Минске смогут узнать свой вес в картофелинах

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/komarovka.by

Гости самого популярного рынка в Минске, Комаровского, смогут узнать свой вес в картофелинах. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий арт-объект получил название "Весы из СССР", его установили в центре крытой части рынка. На табло указывается вес в картошках, каждая из которых весит 105 граммов.

По словам сотрудника администрации, весы появились недавно в честь годовщины с момента открытия крытой части рынка в 1980 году.

"Мы еще не закончили все. Рядом поставим лавочки, все украсим. Сейчас на рынке идет реконструкция", – сказал собеседник журналистов.

Аналогичные весы в стиле СССР ранее уже появлялись на Арбате в Москве. Тогда гостям столицы и горожанам предлагалось бесплатно измерить свой вес в мандаринах. Перед арт-объектом в дни новогодних праздников выстраивалась большая очередь.

