07 мая, 10:06

В РФ могут утилизировать урожай картофеля из-за отказа закупок ретейлом

Сельхозпроизводители из Новгородской и Владимирской областей заявили о критическом снижении объемов закупок овощей со стороны ретейла. Это может привести к вынужденному уничтожению урожая картофеля уже в мае, передает газета "Известия" со ссылкой на документы.

Как указано в материале, фермеры обратились к первому зампреду Госдумы по аграрным вопросам, главе Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ (АККОР) Владимиру Плотникову. Они попросили его вмешаться в ситуацию.

В частности, аграрии сообщили, что в марте – апреле торговые сети "Магнит", "Лента" и Х5 стали чаще закупать картофель и другие овощи в Египте, Азербайджане и Китае. При этом у российских фермеров на складах остается много своей продукции.

Новгородское объединение аграриев "Вече" отмечает, что у сельхозпроизводителей нет государственной поддержки и возможности реализовать свою продукцию. Это приводит к высокой закредитованности и банкротству, а также снижает продовольственную безопасность.

Ассоциация сельхозпроизводителей из Владимирской области "Возрождение села", в свою очередь, подчеркивает, что цены на картофель из России упали на 30–40% – ниже уровня себестоимости. Это произошло из-за закупок торговыми сетями импортных продуктов.

Они отметили, что торговые сети не смотрят на статистику и сведения федеральных госсистем, согласно которым в России достаточно своего картофеля. Таким образом, аграрии могут потерпеть убытки и будут вынуждены сократить посадочные площади. При этом такая ситуация наблюдается в разных российских регионах.

Однако ретейлеры заявили, что не сокращали объемы закупок. А Минсельхоз утверждает, что в этом году в страну поставляется меньше зарубежного картофеля. В Минпромторге добавили, что сейчас в российских магазинах отечественных овощей больше, чем импортных.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что Россия собрала третий по объему в истории страны урожай зерновых в прошлом году. Это около 142 миллионов тонн, 93 миллиона из них приходится на пшеницу. Он отметил, что объем растениеводческой продукции в стране вырос на 9%.

