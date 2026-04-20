20 апреля, 07:39

Минимальная продуктовая корзина в России подорожала на 2,6%

Стоимость месячной минимальной корзины продуктов в России в марте увеличилась на 2,6% по сравнению с январем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз".

В частности, минимальный набор питания на одного человека в среднем обойдется в 7 712,4 рубля. При этом самые дорогие продукты выявили на Чукотке (19 784,4 рубля) и в Камчатском крае (13 223,5).

В Мордовии и Пензенской области стоимость продуктовой корзины дешевле всего – 6 249 и 6 516,6 рубля соответственно. Стоимость продуктовой корзины в Москве составляет 9 141,2 рубля, в Московской области – 8 260,2 рубля, а в Санкт-Петербурге – 8 923,2 рубля.

В расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, хлеб, сахар, овощи, фрукты и прочее.

Как ранее подчеркивали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), в марте минимальные цены на социально значимые продукты в России снизились на 9,1%. Сильнее всего за год подешевели рис, белокочанная капуста и картофель. Однако по сравнению с февралем цены опустились лишь на 0,4%.

