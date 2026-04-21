Четверых мужчин осудили на сроки от 13 до 20 лет за теракты в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд вынес приговор четверым мужчинам за два теракта и подготовку к третьему в Ростове-на-Дону, передала соответствующая инстанция.

В ходе следствия было установлено, что в период с декабря 2023 года по январь 2024 года задержанный Мурадян вступил в переписку в мессенджере с лицом, выступающим против СВО, и принял предложение совершить поджоги объектов энергетической инфраструктуры Ростова-на-Дону за вознаграждение.

Он также обязался предоставить видеоотчеты о совершенных действиях. Обвиняемый добавил, что в терактах участвовали четыре человека. Их приговорили к срокам от 13 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ провели операцию по предотвращению теракта с участием гражданки Германии в Пятигорске Ставропольского края. Теракт планировался киевским режимом.

Иностранка была замечена возле одного из объектов силовых ведомств. В ее рюкзаке силовики нашли самодельное взрывное устройство весом 1,5 килограмма, начиненное поражающими элементами. Предполагается, что она должна была совершить теракт.