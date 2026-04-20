Суд арестовал двух обвиняемых в попытке подрыва здания в Пятигорске

Суд арестовал двух обвиняемых в попытке подрыва здания одного из силовых ведомств в городе Пятигорске. Об этом сообщила пресс-служба судов Ставрополья.

Решением Пятигорского городского суда граждан, обвиняемых в покушении на террористический акт, арестовали на срок 2 месяца, то есть до 17 июня 2026 года.

О предотвращении теракта стало известно 20 апреля. Удалось задержать гражданку Германии и гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона. При себе у женщины оказалось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

По данным ФСБ, гражданин одной из республик Центральной Азии планировал дистанционно подорвать устройство, а гражданку ФРГ планировалось использовать в качестве смертницы.