Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 апреля, 17:07

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Оксану Акиньшину заподозрили в беременности и тайном замужестве

Актрису Оксану Акиньшину заподозрили в беременности: недавно они с Данилой Козловским перестали скрывать роман, однако в СМИ предположили, что отношения возлюбленных вышли на новый уровень – пара якобы поженилась и находится в ожидании малыша. Подробности – в материале Москвы 24.

"Должна родить примерно в конце мая"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/akinshok2013

Актрису Оксану Акиньшину запечатлели на видео во время посещения парижского театра Grand Opera. Кадры опубликовало издание Super. Знаменитость сопровождал коллега и возлюбленный Данила Козловский. Кроме того, на снимках у Оксаны виден округлившийся живот: по предположениям журналистов, актриса находится на серьезном сроке. Не укрылось от внимания прессы и кольцо на ее безымянном пальце.

Издание также сослалось на источник, близкий к паре, который якобы подтвердил беременность актрисы.

Еще один инсайдер также подтвердил обе новости: замужество и скорое пополнение в семье, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Они очень счастливы. Оксана должна родить примерно в конце мая. Отношения зарегистрированы.
источник, знакомый с ситуацией

Козловский и Акиньшина – одна из самых закрытых медийных пар. Впервые слухи о романе актеров появились еще в 2020-м, когда они вместе работали над фильмом "Чернобыль", где Данила был режиссером и исполнителем главной роли, а Оксана сыграла его возлюбленную. После журналисты периодически замечали пару на мероприятиях и даже на совместном отдыхе, а также обращали внимание, что актеры публикуют в соцсетях снимки с похожих локаций.

Лишь в начале сентября 2025-го Оксана опубликовала в своем блоге совместное фото с Данилой, где актер обнимал возлюбленную. Акиньшина никак не подписала пост, но общественность сочла это официальным подтверждением отношений.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/danilakozlovsky

В свою очередь, Козловский в апреле 2026-го трогательно поздравил Акиньшину с 39-летием. Он опубликовал кадр, где актриса стоит на фоне залива.

"С днем рождения, моя любовь", – подписал снимок Данила.

При этом поклонники обратили внимание, что Оксана сфотографирована по грудь, а половину снимка занимало небо. Уже тогда пользователи предположили, что актриса беременна, но не хочет это афишировать.

Многодетная мать

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Если новость о беременности подтвердится, это будет первый совместный ребенок пары. У Козловского есть 6-летняя дочь Ода Валентина от актрисы Ольги Зуевой, которая живет с мамой в США. Данила старается регулярно навещать наследницу.

Для Акиньшиной ребенок станет уже четвертым. В 2009-м она родила первенца от супруга, бизнесмена Дмитрия Литвинова. Мальчика назвали Филиппом. Актриса предпочитала не рассказывать о ребенке, не делилась снимками. В Сети стали появляться разные предположения, особенно после того, как Оксана родила сына Константина в 2013-м и дочь Эмми в 2017-м от второго мужа, кинопродюсера Арчила Геловани. Младших детей актриса не скрывала, что породило еще больше слухов о старшем.

Лишь в 2018-м в интервью журналу ОК! знаменитость немного рассказала о ребенке.

"Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить", – отметила Оксана.

В 2022-м пресса со ссылкой на знакомых актрисы сообщила, что у Филиппа аутизм, ему необходим постоянный уход, а из-за плотного рабочего графика Акиньшина не может много времени проводить с сыном.

При этом двое детей от второго брака знаменитости тоже живут не с ней. По данным СМИ, после развода, о котором Оксана сообщила в своих соцсетях в августе 2018-го, суд определил место проживания сына и дочери с отцом. Геловани увез их в Грузию. Актриса навещает наследников и проводит с ними каникулы.

шоу-бизнесистории

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика