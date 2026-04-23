Оксану Акиньшину заподозрили в беременности и тайном замужестве

Актрису Оксану Акиньшину заподозрили в беременности: недавно они с Данилой Козловским перестали скрывать роман, однако в СМИ предположили, что отношения возлюбленных вышли на новый уровень – пара якобы поженилась и находится в ожидании малыша. Подробности – в материале Москвы 24.

"Должна родить примерно в конце мая"

Актрису Оксану Акиньшину запечатлели на видео во время посещения парижского театра Grand Opera. Кадры опубликовало издание Super. Знаменитость сопровождал коллега и возлюбленный Данила Козловский. Кроме того, на снимках у Оксаны виден округлившийся живот: по предположениям журналистов, актриса находится на серьезном сроке. Не укрылось от внимания прессы и кольцо на ее безымянном пальце.

Издание также сослалось на источник, близкий к паре, который якобы подтвердил беременность актрисы.

Еще один инсайдер также подтвердил обе новости: замужество и скорое пополнение в семье, сообщает сайт "Комсомольской правды".





источник, знакомый с ситуацией Они очень счастливы. Оксана должна родить примерно в конце мая. Отношения зарегистрированы.

Козловский и Акиньшина – одна из самых закрытых медийных пар. Впервые слухи о романе актеров появились еще в 2020-м, когда они вместе работали над фильмом "Чернобыль", где Данила был режиссером и исполнителем главной роли, а Оксана сыграла его возлюбленную. После журналисты периодически замечали пару на мероприятиях и даже на совместном отдыхе, а также обращали внимание, что актеры публикуют в соцсетях снимки с похожих локаций.

Лишь в начале сентября 2025-го Оксана опубликовала в своем блоге совместное фото с Данилой, где актер обнимал возлюбленную. Акиньшина никак не подписала пост, но общественность сочла это официальным подтверждением отношений.

В свою очередь, Козловский в апреле 2026-го трогательно поздравил Акиньшину с 39-летием. Он опубликовал кадр, где актриса стоит на фоне залива.

"С днем рождения, моя любовь", – подписал снимок Данила.

При этом поклонники обратили внимание, что Оксана сфотографирована по грудь, а половину снимка занимало небо. Уже тогда пользователи предположили, что актриса беременна, но не хочет это афишировать.

Многодетная мать

Если новость о беременности подтвердится, это будет первый совместный ребенок пары. У Козловского есть 6-летняя дочь Ода Валентина от актрисы Ольги Зуевой, которая живет с мамой в США. Данила старается регулярно навещать наследницу.

Для Акиньшиной ребенок станет уже четвертым. В 2009-м она родила первенца от супруга, бизнесмена Дмитрия Литвинова. Мальчика назвали Филиппом. Актриса предпочитала не рассказывать о ребенке, не делилась снимками. В Сети стали появляться разные предположения, особенно после того, как Оксана родила сына Константина в 2013-м и дочь Эмми в 2017-м от второго мужа, кинопродюсера Арчила Геловани. Младших детей актриса не скрывала, что породило еще больше слухов о старшем.

Лишь в 2018-м в интервью журналу ОК! знаменитость немного рассказала о ребенке.

"Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить", – отметила Оксана.

В 2022-м пресса со ссылкой на знакомых актрисы сообщила, что у Филиппа аутизм, ему необходим постоянный уход, а из-за плотного рабочего графика Акиньшина не может много времени проводить с сыном.

При этом двое детей от второго брака знаменитости тоже живут не с ней. По данным СМИ, после развода, о котором Оксана сообщила в своих соцсетях в августе 2018-го, суд определил место проживания сына и дочери с отцом. Геловани увез их в Грузию. Актриса навещает наследников и проводит с ними каникулы.