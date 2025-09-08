Оксана Акиньшина подтвердила роман с Данилой Козловским

Актриса Оксана Акиньшина рассекретила роман с коллегой Данилой Козловским. При этом поклонники уже несколько лет подозревали, что между ними отношения, но знаменитости не афишировали личную жизнь. Что известно о любовной связи звезд, расскажет Москва 24.

Совместный отдых

Фото: @akinshok2013/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Оксана Акиньшина опубликовала в своих соцсетях снимок с коллегой Данилой Козловским 6 сентября. На нем актер обнимает возлюбленную за плечи на фоне скал и моря. При этом Оксана никак не подписала фото. На публикацию отреагировали не только поклонники звезд, но и их знаменитые коллеги. Павел Деревянко, Екатерина Вуличенко, Анна Цуканова-Котт и другие оставили в комментариях сердечки и другие эмодзи.

Знаменитости не впервые провоцируют слухи о романе. Например, СМИ и поклонники обратили внимание, что в январе 2025 года актеры опубликовали похожие фотографии у указателя "Лимпопо" в Африке.

При этом об отношениях между Козловским и Акиньшиной заговорили еще пять лет назад. В 2020 году они приступили к работе над фильмом "Чернобыль", в котором Данила выступил режиссером и исполнителем главной роли, а Оксана сыграла его возлюбленную. По данным СМИ, роман между коллегами начался прямо на съемках, причем оба тогда были несвободны. Позже в том же году знаменитостей заметили на отдыхе в Бодруме, где они, по словам очевидцев, обнимались и "выглядели, как пара". Актеры также выходили в свет вместе, но не комментировали отношения.

В 2022 году СМИ сообщали, что Козловский улетел в США и пытался жить на две страны. Тогда же в прессе появились слухи о расставании с Акиньшиной. Однако актер парировал в своем телеграм-канале: якобы никуда не уезжал, а в США регулярно навещает дочь, потому что хочет участвовать в жизни ребенка. При этом Козловский в 2025 году регулярно играет свой авторский спектакль в Москве.

Сожительство со Шнуровым и отношения в 14 лет

Фото: Сысоев Григорий/ИТАР-ТАСС

У Оксаны Акиньшиной до отношений с Козловским была бурная личная жизнь. К примеру, ее роман с актером Алексеем Чадовым активно обсуждали в СМИ, ведь Оксане было 14 лет, а возлюбленному – 20. Однако Алексей не подтверждал романтические отношения, а в прессе отзывался о ней исключительно как о прекрасной партнерше по съемкам.

Когда актрисе было 16, в прессе заговорили о ее отношениях с на тот момент 30-летним музыкантом Сергеем Шнуровым. Несмотря на разницу в возрасте, возлюбленные начали жить вместе. Оксана готовила, убирала, придумывала развлечения, а Сергей пытался ее воспитывать, рассказывала Акиньшина журналистам. Он же будил актрису по утрам и отправлял в школу. Из-за частых драк и скандалов, в том числе публичных, пара рассталась.

В 2008 году актриса вышла замуж за бизнесмена, продюсера и издателя Дмитрия Литвинова. В 2009-м у них родился сын Филипп, но вскоре пара развелась.



В 2011-м СМИ писали о непродолжительном романе Акиньшиной с певцом Алексеем Воробьевым. Они познакомились на съемках фильма "Самоубийцы" и быстро съехались, но спустя несколько месяцев расстались. В 2012 году Оксана вышла замуж во второй раз за кинопродюсера и бизнесмена Арчила Геловани. В 2013-м у пары родился сын Константин, а в 2017-м на свет появилась дочь Эмми. Однако в 2018 году супруги объявили о разводе, который окончательно был оформлен только в 2022-м.

При этом, по данным СМИ, старший сын от первого брака актрисы живет с бабушкой и дедушкой, а младшие наследники – остались с отцом.

За плечами нынешнего возлюбленного Оксаны, Данилы Козловского, тоже несколько романов с коллегами. К примеру, на первом курсе Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (ныне – Российского государственного института сценических искусств) он встречался с актрисой Елизаветой Боярской. Их роман продлился несколько лет. А вот первой женой актера стала его коллега Уршула Магдалена Малка. Они поженились в 2008-м, но прекратили отношения спустя три года.

Затем у Козловского случился краткосрочный роман с Юлией Снигирь, а в 2015 году у звезды фильма "Экипаж" начались серьезные отношения с моделью, актрисой и режиссером Ольгой Зуевой. В марте 2020 года у пары родилась дочь Ода Валентина. Через полгода после рождения наследницы в СМИ появились слухи о расставании Данилы и Ольги. Сейчас девочка вместе с матерью проживает в США.

