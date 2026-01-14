СК проверит сообщения о ненадлежащей медпомощи в роддоме в Новокузнецке

Фото: РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва

Следователи СК Кузбасса организуют проверку сообщений в соцсетях о ненадлежащем оказании медицинской помощи в роддоме № 1 Новокузнецка, где за январские праздники умерли 9 младенцев. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК.

Соответствующую информацию правоохранители обнаружили в ходе мониторинга Сети. Случаи о нарушениях в лечении пациенток датировались 2018, 2021 и 2024 годом.

В частности, одна из женщин получила серьезные травмы, а ее новорожденный ребенок умер. У двух других пациенток наступила внутриутробная гибель плода. Еще одной женщине, лечившейся в гинекологическом отделении, был нанесен тяжкий вред здоровью, поставивший под угрозу ее жизнь.

"По указанным фактам <...> организовано проведение доследственных проверок по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и части 2 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", – уточнили в ведомстве.

Правоохранители уже приступили к выяснению всех обстоятельств данных инцидентов. По итогам проверок будут приняты процессуальные решения.

В свою очередь, пресс-служба прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса также объявила о начале дополнительной проверки всех медучреждений, где ранее наблюдались матери умерших младенцев.

В рамках мероприятий, в которых будут задействованы соответствующие специалисты, будет оцениваться соблюдение санитарных норм, наличие всех необходимых медикаментов и медицинских изделий, а также техническое состояние и оснащение медоборудованием. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Параллельно работниками аппарата прокуратуры области продолжается проверка Новокузнецкого роддома № 1, добавили в ведомстве.

О гибели детей в указанной больнице стало известно 13 января. По данным СМИ, у всех погибших младенцев были диагностированы внутриутробные или неонатальные инфекции.

В связи с произошедшим были возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования были задержаны главврач и исполняющий обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей больницы.

В свою очередь, губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил провести проверку всех родильных домов и перинатальных центров региона. Роспотребнадзор направил туда группу специалистов центрального аппарата и экспертов из научно-исследовательских институтов для проведения расследования.