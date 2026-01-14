Форма поиска по сайту

14 января, 09:25

Происшествия

Главврач и завотделением реанимации задержаны после гибели младенцев в Новокузнецке

Фото: телеграм-канал "Следком"

Правоохранители задержали главврача и исполняющего обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей в городской клинической больнице № 1 в Новокузнецке. Об этом рассказала представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

"По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей <...> в Новокузнецком родильном доме № 1 скончались девять новорожденных", – приводит слова Петренко пресс-служба СК.

Следователи допросили потерпевших и свидетелей. Также была изъята необходимая документация и носители электронной информации, назначено девять комиссионных судебно-медицинских экспертиз.

О гибели детей в больнице № 1 Новокузнецка стало известно 13 января. По данным СМИ, у всех погибших младенцев были диагностированы внутриутробные или неонатальные инфекции.

В связи с произошедшим были возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Главврач больницы был временно отстранен от своей должности.

В свою очередь, губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил провести проверку всех родильных домов и перинатальных центров региона. Роспотребнадзор направил туда группу специалистов центрального аппарата и экспертов из научно-исследовательских институтов для проведения расследования.

Столичные врачи направлены в Новокузнецк для расследования трагедии в роддоме

