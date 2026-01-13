Форма поиска по сайту

13 января, 15:23

Происшествия

Роддома Кузбасса проверят после ситуации со смертью младенцев

Фото: телеграм-канал "Следком"

Все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса проверят на готовность к самым сложным случаям после ситуации со смертью младенцев. Соответствующая задача поставлена министру здравоохранения региона Андрею Тарасову, заявил губернатор Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в Новокузнецке продолжается выяснение причин смерти младенцев в городской больнице № 1. В среду, 14 января, в регион прибудет группа федеральных специалистов для оценки работы службы родовспоможения.

"Потеря ребенка – невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась", – добавил губернатор.

В свою очередь, Роспотребнадзор направил в город группу сотрудников центрального аппарата и экспертов из научно-исследовательских организаций для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных исследований. Ситуация находится на контроле ведомства.

О смерти девяти младенцев в больнице № 1 Новокузнецка стало известно 13 января. По факту случившегося возбуждены уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Главврач медучреждения Виталий Херасков временно отстранен от должности. По данным СМИ, дети могли скончаться от внутриутробной или неонатальной инфекции.

Семьи пострадавших получат психологическую и юридическую помощь. Основная работа должна быть оперативно организована региональным правительством, подчеркнула депутат Госдумы Елена Вторыгина.

Комиссия из Москвы проведет проверку в Новокузнецке после гибели младенцев в роддоме

