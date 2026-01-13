13 января, 13:43Происшествия
СК показал видео из роддома в Новокузнецке, где скончались младенцы
На кадрах видно, как следователи осматривают помещения роддома, изучают документацию и проводят следственные действия.
О гибели новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка стало известно 13 января. По данным правоохранителей, в учреждении скончались девять младенцев. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.
После произошедшего главврач больницы Виталий Херасков был временно отстранен от должности. Позже он объяснил, что отделение работало хорошо, а в 2025 году больница показала хорошие цифры по младенческой смертности.
СМИ писали, что у всех детей, скончавшихся в роддоме, диагностировали внутриутробную либо неонатальную инфекцию. Это могло стать причиной случившегося.
Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала произошедшее не только невосполнимой утратой для семей, но и трагедией для государства, которое прилагает все возможные усилия для поддержки рождаемости.