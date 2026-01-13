Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка за праздники

Фото: 123RF.com/kwangmoo

В роддоме № 1 в Новокузнецке Кемеровской области за новогодние праздники умерли девять младенцев, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена по санитарно-эпидемиологическим показаниям. Причиной стало превышение порога заболеваемости респираторной инфекцией.

В связи с этим в региональном управлении СК организовано проведение доследственной проверки по статье о халатности. Специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры области также подтвердили проведение проверки.

"Надзорным ведомством с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора организована проверка исполнения учреждением требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения в роддоме санитарно-эпидемиологических норм и требований", – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства поставили на контроль результаты процессуальной проверки.

