13 января, 09:26

Происшествия

Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка за праздники

Фото: 123RF.com/kwangmoo

В роддоме № 1 в Новокузнецке Кемеровской области за новогодние праздники умерли девять младенцев, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена по санитарно-эпидемиологическим показаниям. Причиной стало превышение порога заболеваемости респираторной инфекцией.

В связи с этим в региональном управлении СК организовано проведение доследственной проверки по статье о халатности. Специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры области также подтвердили проведение проверки.

"Надзорным ведомством с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора организована проверка исполнения учреждением требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения в роддоме санитарно-эпидемиологических норм и требований", – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства поставили на контроль результаты процессуальной проверки.

Ранее пропущенная врачом запятая в рецепте привела к смерти ребенка в США. Родители привезли сына в больницу, так как их ребенок постоянно плакал, у него также наблюдались жидкий стул и потеря аппетита. Врачи определили, что пациент заразился вирусной инфекцией.

Кроме того, у ребенка диагностировали нехватку калия, в связи с чем медики выписали рецепт на лекарство. Однако во время оформления бумаг врач пропустил запятую, из-за чего мальчику выдавали лекарство в дозировке, которая в 10 раз превышала норму.

