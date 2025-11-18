В Англии младенец оказался в реанимации из-за средства для чистки труб

Фото: depositphotos/sudok1

В Англии годовалый малыш Сэм Анвар Альшамери попал в реанимацию, случайно выпив средство для чистки труб. Он лишился половины языка и перенес сердечный приступ, сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в Бирмингеме. 27-летняя мать Мухтара отвлеклась во время уборки в ванной и оставила емкость со средством на полу. Годовалый ребенок выпил содержимое. К тому моменту как родители поняли произошедшее, было уже поздно.

"Он подумал, что в бутылке молоко" – рассказал отец ребенка Надин Альшамери.

Мальчик получил внутренние ожоги дыхательных путей, губ, рта и языка. Уже в больнице сердце ребенка остановилось почти на 3 минуты.

За жизнь малыша боролись 27 врачей. Мальчик провел 2 месяца в реанимации, из-за сильных ожогов его губы практически сомкнулись. Для кормления врачам пришлось вставлять трубку прямо в желудок ребенка.

Как отметил отец мальчика, сейчас его сын находится дома. Он записан в лист ожидания на срочную реконструктивную операцию. Врачи дают противоречивые прогнозы, дата необходимой процедуры постоянно откладывается.

Альшамери ищет возможности для лечения сына в Германии или Турции. Семья мальчика также организовала благотворительный сбор на оплату операции и лекарств.

Ранее во Владивостоке врачи детской клинической больницы №1 спасли 4-летнюю девочку, проглотившую камни во время прогулки в детсаде. Инородные предметы обнаружили в дыхательных путях и трахее. Камни извлекли в ходе хирургической операции. Ребенка выписали домой.