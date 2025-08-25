Врачи во Владивостоке спасли девочку, проглотившую камни

Фото: телеграм-канал "Минздрав Приморья"

Врачи Краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке провели уникальную операцию и извлекли несколько камней из дыхательных путей 4-летней девочки, сообщила пресс-служба минздрава Приморья.

Ребенок проглотил камни во время прогулки в детском саду. Это заметила воспитатель и сообщила родителям. Сначала они не увидели признаков недомогания, но вскоре у девочки появился кашель, и ее доставили в больницу.

Во время осмотра эндоскописты Алексей Шаповалов и заведующий отделением Алексей Ткачук обнаружили камень в трахее и успешно его удалили. Однако при дополнительном обследовании выяснилось, что в дыхательных путях девочки находится еще несколько мелких камней.

В ходе операции врачи достали все четыре камня. Вскоре девочка была выписана домой.

