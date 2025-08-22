Пострадавший от нападения хаски в Адлере мальчик выписан из больницы

Фото: телеграм-канал "Российская детская клиническая больница"

Девятилетний мальчик, на которого в феврале в сочинском СНТ "Авиатор" напали хаски, выписан из больницы, сообщила пресс-служба Российской детской клинической больницы Минздрава России (РДКБ).

"Завершился длительный хирургический этап лечения девятилетнего Вали Королева, который состоял из пяти хирургических вмешательств", – отмечается в публикации.

Все операции проводились в течение шести месяцев при участии мультидисциплинарной команды врачей РДКБ, уточнили в клинике.

К настоящему моменту врачи завершили восстановление наружного носа, щек и слизистой рта у мальчика. Пациент выписан в стабильном состоянии, уточнил заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антон Нарбутов.

Следующий этап, согласно графику, ожидается через несколько месяцев. По словам Нарбутова, медики приступят к реконструкции верхней губы и носогубного треугольника. Для этого необходимо, чтобы ткани ребенка полностью созрели.

"Мы ждем Валю на госпитализацию в РДКБ в январе", – добавил он.

Хаски напали на 9-летнего мальчика в Сочи в конце февраля. Тогда он шел из школы домой. Спасли ребенка прохожие. Отец пострадавшего рассказывал, что собаки съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы.

Первую операцию ребенку сделали в краснодарской больнице. После он был переведен в РДКБ Минздрава России, где врачам удалось пришить верхнюю губу и щеки.

Хозяина хаски, которые напали на ребенка, задержали. Ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего по неосторожности. Свою вину он признал.

Мужчина получил 1,5 года ограничения свободы. Ему нельзя выходить из дома вечером и ночью, выезжать из Сочи, принимать участие в массовых мероприятиях. Кроме того, суд признал мужчину гражданским ответчиком по иску семьи ребенка о компенсации материального ущерба в размере 23 миллионов рублей.