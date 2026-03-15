МВД рассказало о росте числа преступлений с поддельными водительскими правами

В России выросло число преступлений, связанных с поддельными водительскими правами. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"В 2025 году зарегистрировано 5 074 преступления, совершенных по факту приобретения, хранения, перевозки в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных водительских удостоверений", – приводит слова сообщения ТАСС.

При этом за аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 4 793 таких преступления.

Ранее сообщалось, что в России могут сократить предельный срок сдачи практического экзамена на водительские права. У кандидатов в водители будет максимум 60 дней, а не полгода, как сейчас. Российские автошколы также предложили ГИБДД изменить сроки пересдачи экзаменов на водительские права и сократить их. Кроме того, автошколы призвали ввести госпошлину на каждую попытку сдачи.