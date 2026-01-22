Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 января, 12:09

Транспорт

Автошколы в России призвали сократить сроки пересдачи экзаменов на права

Фото: 123RF.com/antoniodiaz

Автошколы предложили ГИБДД изменить сроки пересдачи экзаменов на водительские права и сократить их. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на представителей отрасли.

"Также участники рынка жалуются на нехватку экзаменаторов, из-за чего "гражданские" кандидаты в водители вынуждены месяцами ждать проверки навыков. Эксперты говорят и о проблеме "отвратительного" качества подготовки водителей в автошколах", – сказали они в рамках круглого стола в Общественной палате России.

По словам представителей, из-за нынешних правил срок ожидания пересдачи после трех неудачных попыток достигает 6–9 месяцев, из-за чего появляется нехватка водителей категорий C и D. В связи с этим автошколы призвали ввести госпошлину на каждую попытку сдачи.

Ранее МВД подготовило поправки в ПДД, в рамках которых могут разрешить предъявлять цифровое водительское удостоверение наравне с обычным.

Если изменения примут, то водители смогут использовать штрихкод в мессенджере MAX для предъявления водительского удостоверения и СТС. Предлагаемые меры направлены на цифровизацию системы безопасности дорожного движения, уточнили в министерстве.

В РФ могут ужесточить наказание за использование ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов

транспортавто

