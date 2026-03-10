В Москве утвердили строительство нового производственного комплекса в Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый производственный комплекс появится в Печатниках. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) утвержден в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал в беседе с aif.ru заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс займет участок площадью 2,8 гектара и будет иметь максимальную площадь 92 тысячи квадратных метров. Строительство финансируется из городского бюджета и реализуется в рамках программы комплексного развития территорий в производственной зоне № 26 "Южный порт".

Проект направлен на модернизацию устаревших промышленных мощностей и создание условий для размещения инновационных компаний, малого и среднего бизнеса, а также научно-технических центров.

Новый объект, который появится по адресу Шоссейный проезд, дом 30/6, будет построен с учетом принципов устойчивого развития, включая современные инженерные системы и энергоэффективные технологии, что также позволит создать новые рабочие места для жителей столицы.

Между тем на северо-востоке Москвы возводятся 17 домов по реновации. Суммарная площадь зданий – почти 600 тысяч "квадратов". В них будет создано свыше 6,2 тысячи квартир, в общей сложности совокупная жилая площадь превысит 360 тысяч "квадратов".