Более 350 автономных валидаторов установят на МЦД и в пригороде в 2026 году

Фото: пресс-служба ЦППК

Свыше 350 современных валидаторов установят на станциях МЦД и пригородных железных дорог в 2026 году, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

По ее информации, новые устройства могут продолжать работу даже без электричества благодаря аккумуляторам, а также лучше защищены от хулиганов. Отмечается, что около 170 валидаторов поставят взамен устаревших на 13 станциях МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4, а оставшуюся часть распределят по более чем 30 станциям Рижского, Савеловского, Белорусского, Курского и Казанского направлений за пределами МЦД.

"После завершения работ размер парка валидаторов на станциях ЦППК превысит 2 220 устройств – это самая крупная сеть в России", – заявил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Он подчеркнул, что все эти устройства произведены в России. Кроме того, треть из них может работать без электричества, что позволяет пассажирам беспроблемно пользоваться электричками.

Первые автономные валидаторы на железнодорожных станциях появились в 2023 году перед открытием МЦД-3 и МЦД-4. С их помощью можно оплатить проезд банковской картой. Прочный корпус защищает устройства от вандалов, пыли и влаги, а светодиодная подсветка помогает увидеть информацию ночью и в солнечную погоду.

Ранее сообщалось, что обновленный электропоезд начал обкатку перед выходом на Ярославское направление Московской железной дороги (МЖД). Ожидается, что 5 обновленных составов начнут курсировать уже весной 2026 года.

Составы создавались с учетом запросов пассажиров. В частности, там появились дополнительные поручни, табло над дверями в тамбурах. Были доработаны санитарные комнаты, также поменялось цветовое решение салона – в нем появились мятные и серы оттенки, а напольное покрытие стало темнее.