Обновленный электропоезд начал обкатку перед выходом на Ярославское направление МЖД

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Обновленный состав ЭП2ДМ прибыл в депо Апрелевка и проходит обкатку перед выходом на Ярославское направление Московской железной дороги (МЖД), сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты сначала испытывают тяговую и тормозную системы, проверяют работу токоприемников и высоковольтной аппаратуры, а также тестируют климатические установки. После этого они обкатывают поезд, чтобы выявить и устранить возможные замечания.

В настоящее время поезд тестируется на Киевском направлении, в сторону Калуги. Ожидается, что 5 обновленных составов выйдут на Ярославское направление уже весной 2026 года.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что подвижной состав на направлении начали обновлять еще в 2025 году. В настоящее время там курсирует 15 составов "Иволга 4.0".

"Ярославское направление – самое востребованное в Москве и области. В рабочий день по нему совершается более 300 тысяч поездок. Мы стремимся сделать поездки пассажиров комфортными, поэтому постоянно улучшаем уже существующие условия", – сказал заммэра.

По словам гендиректора ЦППК Ивана Конева, ЭП2ДМ хорошо себя зарекомендовали на МЦД-4, где они работают со дня открытия диаметра, а также на МЦД-2. Конев добавил, что обновленная версия поезда выйдет на Ярославское направление после проверки, настройки и тестовых поездок.

Составы создавались с учетом запросов пассажиров. В частности, там появились дополнительные поручни, табло над дверями в тамбурах. Были доработаны санитарные комнаты, также поменялось цветовое решение салона – в нем появились мятные и серы оттенки, а напольное покрытие стало темнее.

Обновилась и ливрея поездов. Кроме того, изменена окраска в лобовой части вагонов, появились дополнительные светодиодные огни. При этом кресла в поездах аналогичны составам "Иволга 4.0".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в текущем году планируется запустить трамвайный диаметр Т2 от станции метро "Чертановская" до станции Новогиреево МЦД-4.

Также до конца 2027 года в планах продолжить расширение трамвайной сети, включая продление линий на шоссе Энтузиастов в район Ивановское и на улице Академика Королева до телецентра и станции МЦД Останкино.