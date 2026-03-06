В СТЦ назвали маловероятной возможность возобновления работы магазинов Dior в 2028 году

Фото: 123RF.com/ursula1964

Возобновление работы флагманских магазинов Dior в Москве в 2028 году вызывает сомнения, заявила вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева в беседе с РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала статью "Коммерсанта", в которой со ссылкой на бухгалтерскую отчетность российского юридического лица Dior указывалось, что бренд планирует открыть два магазина в Москве с 1 января 2028-го. Речь шла о бутиках в Столешниковом переулке и ГУМе.

Однако, по мнению Кермедчиевой, комментарии к бухгалтерской отчетности не являются достаточным основанием для уверенности в возвращении бренда.

"Как я много раз говорила, для этого должны быть сняты санкции. Я также убеждена, что люксовые, а тем более французские компании, максимально консервативны и вернутся к нам в самую последнюю очередь", – высказалась она.

Вместе с тем эксперт обратила внимание на формальное соблюдение обязательств зарубежными брендами, оставшимися в России. В частности, они лишь выплачивают аренду. Но и этот факт также нельзя считать их возвращением.

Вице-президент СТЦ подчеркнула, что в настоящее время большинство люксовых марок ожидают окончания действующих договоров, чтобы оставаться на законных основаниях и не нарушать свои обязательства.

"Поскольку это публичная компания, подобная этика вполне ожидаема", – пояснила она.

Кермедчиева также отметила, что у люксовых брендов в России практически не осталось собственных помещений, поэтому в случае инициирования переговоров по этому вопросу им придется начать все с нуля. Причем процесс может занять не один год, поскольку российские офисы этих брендов уже закрыты, а их сотрудники перешли на работу в другие компании.

"Думаю, что бренды будут возвращаться, во-первых, после отмены санкций. Во-вторых, на переговоры по помещениям, ремонты и прочие процессы уйдет не меньше года-двух. Например, бренд Dior открывается строго в феврале или в августе. Таким образом, возврат к 1 января 2028 года мне видится крайне маловероятным", – подытожила вице-президент СТЦ.

Владимир Путин еще в прошлом году заявлял, что Россия будет делать все возможное для поддержки собственного бизнеса. Президент отмечал, что отечественному бизнесу необходимо проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, а также разрабатывать собственные технологические решения.

При этом в стране идет процесс возвращения и зарубежного бизнеса, говорил, в свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, одним из индикаторов стало большое количество регистраций иностранных товарных знаков в России.