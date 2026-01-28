Мишустин призвал укреплять тренд на рост числа российских брендов на рынке

Фото: kremlin.ru

Количество российских брендов на рынке увеличивается, и эту тенденцию необходимо укреплять. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

"Важно продолжать этот тренд, поддерживать наших производителей, чтобы и крупный бизнес, и небольшие предприятия во всех уголках страны могли развиваться и предлагать покупателям оригинальную продукцию", – отметил Мишустин.

Глава кабмина призвал поддерживать отечественных предпринимателей для снижения зависимости ключевых отраслей промышленности и социальной сферы от иностранных поставщиков, а также превращения интеллектуальной собственности в значимый экономический ресурс страны.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия будет делать все возможное для поддержки собственного бизнеса. Президент отмечал, что отечественному бизнесу необходимо проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, а также разрабатывать собственные технологические решения.

При этом в стране идет процесс возвращения в РФ зарубежного бизнеса, говорил, в свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, одним из индикаторов стало большое количество регистраций иностранных товарных знаков в России.