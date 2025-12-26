Форма поиска по сайту

26 декабря, 15:05

Экономика

Производство российских грузовиков БАЗ запустили в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Серийное производство грузовых автомобилей под брендом БАЗ началось на площадке в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Здесь ранее производились модели Scania и MAN.

"В следующем году планируется выпустить не менее 600 машин", – сказал на церемонии заместитель гендиректора концерна – гендиректор "Обуховского завода" Михаил Подвязников.

Автомобили уже прошли успешные испытания в Поволжье, на Урале и в Ленинградской области. Ожидается, что производственная мощность предприятия составит до 2 тысяч машин в год.

Ранее стало известно, что все оставленные иностранными компаниями автозаводы в России планируют запустить до лета 2026 года. Кроме того, власти рассчитывают на постепенное наращивание объемов производства и продаж автомобилей в следующем году. Речь идет в том числе о сохранении мер государственной поддержки, а также запуске тех площадок, которые адаптировались после ухода иностранных брендов.

