Хабы по продаже подержанных авто с дисконтом до 40% появятся в России

Лизинговые компании РФ собираются создать альтернативную сеть торговых площадок (хабов) для продажи изъятой автотехники с большими скидками. Подобные площадки появятся в российских мегаполисах в начале 2026 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на лизинговые компании.

Представители организаций отметили, что на складах скопились тысячи единиц техники. Хранить машины нерентабельно из-за растущих ставок аренды, а продавать в дилерских сетях невыгодно из-за больших наценок продавцов. В связи с этим для снижения стоимости и быстрого избавления от стоков было решено создать сеть хабов по прямой продаже подержанных авто с хорошей скидкой.

Первая такая стоянка на 300 единиц техники уже была открыта осенью в Ростове-на-Дону. Этот опыт планируется масштабировать и организовать подобные площадки в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны. Ожидается, что такое решение даст прирост продаж как минимум в два раза.

По данным газеты, схожее решение прорабатывают многие лизинговые компании. Всего в начале следующего года будет открыто до 10 торговых хабов.

На таких площадках будут продавать грузовые и легковые авто, которые до этого работали в коммерческих парках, такси, сервисах доставки так называемой "Последней мили", а также в организациях и на предприятиях. Из-за несоблюдения договоров в 2025 году эти машины возвращались арендодателям.

В зависимости от срока экспозиции и типа техники скидка на машину может варьироваться от 5% до 40%, отметили представители компаний.

Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин предупреждал, что покупка автомобиля, который ранее работал в такси или каршеринге, может быть опасной из-за большого пробега и износа деталей.

По его словам, обычные легковые машины за год проезжают в среднем 10–12 тысяч километров. При редкой эксплуатации чаще всего транспорт используют по дороге на работу или за город. В то же время автомобили такси и каршеринга за год преодолевают 70–80 тысяч километров, и это далеко не предел.

В Госдуме ужесточили наказание за тонировку стекол автомобилей

