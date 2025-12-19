Единая база китайских автозапчастей появится в РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

В России хотят ввести цифровой учет деталей для китайских авто – карту транспортного средства с перечнем запчастей, подходящих для ремонта. Соответствующая мера прорабатывается в Госдуме, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда комитета ГД по экономической политике Станислава Наумова.

Он уточнил, что после проработки с отраслевым сообществом проект могут направить на рассмотрение в профильные ведомства уже в ближайшие месяцы.

Получение "цифрового паспорта" автозапчастей могут привязать к процедуре одобрения типа транспортного средства (ОТТС). В свою очередь, производителей и официальных поставщиков обязуют вести такой учет и регулярно обновлять базу автозапчастей.

По словам Наумова, необходимость данной инициативы назрела после получения множества жалоб со стороны владельцев иномарок и сотрудников автосервисов. В частности, механикам зачастую предоставляют неактуальные каталоги, из-за чего заказанные по VIN-коду запчасти могут прийти на машину другой модели.

