Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 04:18

Политика

Единая база китайских автозапчастей появится в РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

В России хотят ввести цифровой учет деталей для китайских авто – карту транспортного средства с перечнем запчастей, подходящих для ремонта. Соответствующая мера прорабатывается в Госдуме, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда комитета ГД по экономической политике Станислава Наумова.

Он уточнил, что после проработки с отраслевым сообществом проект могут направить на рассмотрение в профильные ведомства уже в ближайшие месяцы.

Получение "цифрового паспорта" автозапчастей могут привязать к процедуре одобрения типа транспортного средства (ОТТС). В свою очередь, производителей и официальных поставщиков обязуют вести такой учет и регулярно обновлять базу автозапчастей.

По словам Наумова, необходимость данной инициативы назрела после получения множества жалоб со стороны владельцев иномарок и сотрудников автосервисов. В частности, механикам зачастую предоставляют неактуальные каталоги, из-за чего заказанные по VIN-коду запчасти могут прийти на машину другой модели.

Ранее Госдума приняла закон, который уточняет нормы КоАП об ответственности за чрезмерную тонировку стекол автомобилей. Закон устранит проблему, из-за которой невозможно было штрафовать владельцев временно ввезенных автомобилей, находящихся в России до 6 месяцев, то есть до обязательной регистрации.

В Госдуме ужесточили наказание за тонировку стекол автомобилей

Читайте также


политикатранспортавто

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика