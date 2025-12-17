"АвтоВАЗ" объяснил отзыв более 33 тысяч Lada Granta

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Павел Селезнев

Причиной отзыва 33 540 автомобилей Lada Granta стал потенциальный дефект в карданном элементе одного из узлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "АвтоВАЗ".

"Речь идет о карданном элементе одного из узлов Lada Granta, в котором существует минимальный риск ослабления соединения. Маловероятно, что это произойдет в реальной эксплуатации автомобиля, однако "АвтоВАЗ" принял решение провести отзывную кампанию для полного исключения этой возможности", – пояснил автопроизводитель.

В "АвтоВАЗе" уточнили, что данный вопрос связан с поставщиком детали, с которым уже проработаны необходимые корректировки процессов.

Об отзывной кампании стало известно 12 декабря. Она затронет машины, произведенные в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут заранее проинформированы. Диагностику и замену узла проведут бесплатно.