Новости

Новости

16 декабря, 12:37

Транспорт

В "АвтоВАЗе" сообщили о снижении цен на автомобили Lada

Фото: 123RF.com/keleny

Средняя стоимость автомобилей Lada в 2025 году снизилась примерно на 5%, сообщил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, компания была вынуждена пересмотреть ценовую политику из-за агрессивного демпинга со стороны китайских брендов, которые предлагали скидки до 1 миллиона рублей, в том числе на машины 2023 года выпуска.

Ранее глава "АвтоВАЗа" заявлял, что демпинг китайских автопроизводителей на российском рынке перешел "все мыслимые границы". Он объяснил, что на компании из КНР не наложены санкции, а ключевая ставка в стране составляет 3%.

Соколов подчеркнул, что "АвтоВАЗ" не получает прямых персональных грантов или докапитализации за счет государства. А субсидирование процентной ставки по кредиту он посчитал прежде всего мерой социальной поддержки.

Также недавно сообщалось, что компания отзывает 33 450 машин Lada Granta, которые были произведены в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Такое решение было принято в связи с проведением дополнительных проверок некоторых модификаций.

