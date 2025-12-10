Форма поиска по сайту

10 декабря, 17:55

Транспорт
Глава "АвтоВАЗа" Соколов: демпинг китайских автокомпаний перешел все границы

В "АвтоВАЗе" оценили демпинг китайских автокомпаний

Фото: haval.ru

Демпинг китайских автопроизводителей на российском рынке перешел "все мыслимые границы", заявил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью газете "Ведомости".

"Что касается цены, я неоднократно говорил, что демпинг со стороны китайского автопрома перешел все мыслимые границы в текущем году. Скидки на автомобили доходили до миллиона рублей", – уточнил он и добавил, что даже в таких условиях машины Lada остаются значительно дешевле китайских.

На автокомпании из КНР не наложены санкции, а ключевая ставка в их стране составляет 3%. К тому же у китайского правительства есть программа поддержки своего автопрома при поставке автомобилей на экспорт, объяснил Соколов.

Он отметил, что "АвтоВАЗ" не получает персональных прямых грантов или докапитализации за счет государства. Субсидирование процентной ставки по кредиту, которое стало основным инструментом поддержки спроса на авто, собеседник газеты счел прежде всего мерой соцподдержки.

Ранее Соколов сообщил, что стоимость машин Lada будет увеличиваться вслед за реальной себестоимостью их производства. Глава компании напомнил, что последняя индексация проводилась в январе 2025 года и составила 2%. Это в несколько раз ниже уровня официальной инфляции.

"АвтоВАЗ" показал новый кроссовер Lada Azimut на ПМЭФ-2025

