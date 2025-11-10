"АвтоВАЗ" возобновил продажи в дилерской сети партии Lada Largus

Фото: ТАСС/Яков Князев

"АвтоВАЗ" возобновил продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus после дополнительной проверки одного из клапанов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В результате испытаний выяснилось, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости. Это приводит к необходимости дополнительного прогрева машины перед началом движения.

При этом производство автомобилей не прерывалось и продолжается в плановых объемах.

"Специалистами "АвтоВАЗа" проведены испытания автомобилей с использованием жидкостей от других поставщиков, среди которых был выбран образец, полностью отвечающий техническим требованиям по вязкости и сохранению этих характеристик с течением времени", – говорится в сообщении.

"АвтоВАЗ" в апреле отозвал 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus, которые были выпущены в период с 2021 по 2023 год. Причиной стали плановые установки отсутствующего блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.

Владельцев данных моделей обязали посетить дилерский центр для ремонта. Работы проводились бесплатно.