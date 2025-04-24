"АвтоВАЗ" отзывает более 47 тысяч автомобилей Lada в России

Фото: 123RF/keleny

Компания "АвтоВАЗ" отзывает 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus, выпущенных в период с 2021 по 2023 год, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Росстата.

Причиной решения стали плановые установки отсутствующего в этих машинах блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Как пояснили в Росстате, представители "АвтоВАЗа" проинформируют об отзыве владельцев, отправив им письма или позвонив по телефону.

Таким образом, автомобилистов обяжут посетить дилерский центр для ремонта. Причем все работы будут проведены бесплатно.

Немногим ранее "АвтоВАЗ" запустил производство новой модели Lada Iskra, приурочив это событие к 55-летию ВАЗ-2101. Модель будет доступна в трех кузовах: седан, универсал и универсал Cross.

Для сварки кузовов создана новая линия с 17 автоматическими комплексами и 112 роботами, но сборка и окраска ведутся в цехах Lada Granta. Продажи запланированы на 20 июля 2025 года, стартовая цена – от 1,2 миллиона рублей.