"АвтоВАЗ" предупредил владельцев Lada о мошенниках

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АО "АвтоВАЗ" предупредило автомобилистов о возможных сообщениях мошенников из-за появления в даркнете персональной информации более 32 тысяч владельцев Lada. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Как указал автопроизводитель, в апреле этого года в закрытом интернет-ресурсе был обнаружен файл, содержащий список из более 32 тысяч владельцев Lada с персональными данными (мобильными телефонами, VIN-номерами, моделями, а также анализом присутствия указанных телефонных номеров в мессенджерах).

В связи с этим служба безопасности "АвтоВАЗа" рекомендует водителям критически относиться к внезапным сообщениям от неизвестных адресатов, которые могут маскироваться под представителей компании, дилерскую сеть Lada или другие организации.

Также в "АвтоВАЗе" сделали вывод о том, что личные данные владельцев Lada были собраны из неизвестных альтернативных источников. Предполагается, что сведения извлекли из частных объявлений о продаже машин.

"Системы учета и хранения данных АО "АвтоВАЗ" ведутся в других форматах и полностью защищены от нелегального доступа", – уточнил производитель.

В пресс-службе призвали в случае поступления обращений с неочевидными просьбами или при возникновении сомнений обращаться на горячую линию Lada или в ближайшие официальные дилерские центры.

Ранее сообщалось об отзыве 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus, выпущенных в период с 2021 по 2023 год. Причиной этого стали плановые установки в машинах блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Все работы будут проведены бесплатно.