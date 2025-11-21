В "АвтоВАЗе" заявили о необходимости индексации цен на Lada

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Стоимость автомобилей концерна "АвтоВАЗ" будет индексироваться вслед за увеличением реальной себестоимости их производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Цены будут индексироваться не только по инфляции, но и по росту себестоимости", – сказал он в кулуарах форума "Транспорт России".

Как пояснил Соколов, последнее увеличение цен на автомобили Lada было в январе этого года. Оно составило менее 2%, что в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. При этом сдерживать рост цен слишком долгое время невозможно, подчеркнул глава "АвтоВАЗа".

"Импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью", – добавил он.

Ранее компания возобновила продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus после дополнительной проверки одного из клапанов.

В ходе испытаний выяснилось, что специальная жидкость одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости, что приводит к дополнительному перегреву авто перед началом движения.

Специалисты проверили жидкости других поставщиков и выбрали образец, который полностью отвечает техническим требованиям.