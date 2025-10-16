"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию товарного знака Lada Salut

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

"АвтоВАЗ" обратился в Роспатент для регистрации товарного знака Lada Salut. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Заявка поступила 14 октября 2025 года. Товарный знак охватывает три класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ):



№ 9 – мультимедийные системы для автомобилей;

№ 12 – автомобили и запчасти;

№ 35 – услуги по предоставлению доступа к телекоммуникациям третьим лицам.

В середине сентября Роспатент второй раз предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака Reno для продажи и производства машин в России. Соответствующее прошение фирма подала в октябре 2024-го, а в апреле того же года получила первый предварительный отказ.

Отмечалось, что окончательный отказ компания получит, если не свяжется с Роспатентом, поскольку специалисты нашли относительные основания своего решения. В частности, был обнаружен более ранний товарный знак, который схож с заявленным до степени смешения.