10 декабря, 17:18Политика
Медведев сообщил о поступлении более 400 тыс контрактников в армию РФ с начала года
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
С начала года в воинские части России прибыли более 400 тысяч контрактников, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования армии военнослужащими по контракту.
По его мнению, все ориентиры, заданные и обозначенные верховным главнокомандующим на 2025 год, были почти достигнуты.
Также Медведев отметил, что в добровольческие подразделения были зачислены свыше 34 тысяч человек.
Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве в 2026 году россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов. Они будут проходить службу в Вооруженных силах России, войсках Национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, а также в органах госохраны и ФСБ.