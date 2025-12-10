Медведев сообщил о поступлении более 400 тыс контрактников в армию РФ с начала года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С начала года в воинские части России прибыли более 400 тысяч контрактников, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования армии военнослужащими по контракту.

По его мнению, все ориентиры, заданные и обозначенные верховным главнокомандующим на 2025 год, были почти достигнуты.

Также Медведев отметил, что в добровольческие подразделения были зачислены свыше 34 тысяч человек.

Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве в 2026 году россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов. Они будут проходить службу в Вооруженных силах России, войсках Национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, а также в органах госохраны и ФСБ.