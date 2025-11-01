Отдельный вид соцконтракта введут для демобилизованных участников СВО в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 января 2026 года в России введут отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции (СВО). Соответствующий проект документа опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов, передает пресс-служба Минтруда России.

В ведомстве уточнили, что изменения расширят возможности получения государственной социальной помощи по социальному контракту. Теперь заключать контракт будут без оценки среднедушевого дохода семьи заявителя.

Участники спецоперации смогут единовременно получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие собственного дела, а также обучение или повышение квалификации, уточняет Минтруд.

Кроме того, с 2026 года процедура подписания соцконтракта, а также предоставление отчетных документов станет удобнее – их можно будет подавать в электронном виде.

Ранее Владимир Путин подписал закон, освобождающий семьи участников СВО от уплаты госпошлины при обращении в суд за назначением пенсии по потере кормильца. Документ, который уже вступил в силу, распространяется на родственников военнослужащих, участвовавших в спецоперации или оборонявших приграничные территории во время вооруженных провокаций.