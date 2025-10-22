ГД одобрила в I чтении проект о налоговых льготах для семей с детьми и бойцов СВО

Фото: 123RF/odadao

Госдума приняла в I чтении проект, предусматривающий ряд адресных мер поддержки семей с детьми и участников СВО. Документ внесло на рассмотрение правительство в рамках бюджетного пакета.

Законопроект устанавливает для участников спецоперации и их родственников льготы по транспортному и земельному налогам. Многодетные семьи же смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физлиц.

При использовании стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, которые относятся только к основной налоговой базе.

Более того, расширяется возможность применения налоговой льготы при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Ее смогут использовать семьи с несовершеннолетними, а также недееспособными детьми вне зависимости от их возраста.

Семьям с двумя и более детьми льгота будет предоставляться и в том случае, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля 2026 года.

Ранее ГД приняла закон, освобождающий родственников участников СВО от госпошлины при обращении в суд за пенсией по потере кормильца. Изменения внесут в Налоговый кодекс РФ. Они вступят в силу с момента официального опубликования.