ГД одобрила в I чтении проект о налоговых льготах для семей с детьми и бойцов СВО
Госдума приняла в I чтении проект, предусматривающий ряд адресных мер поддержки семей с детьми и участников СВО. Документ внесло на рассмотрение правительство в рамках бюджетного пакета.
Законопроект устанавливает для участников спецоперации и их родственников льготы по транспортному и земельному налогам. Многодетные семьи же смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физлиц.
При использовании стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, которые относятся только к основной налоговой базе.
Более того, расширяется возможность применения налоговой льготы при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Ее смогут использовать семьи с несовершеннолетними, а также недееспособными детьми вне зависимости от их возраста.
Семьям с двумя и более детьми льгота будет предоставляться и в том случае, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля 2026 года.
Ранее ГД приняла закон, освобождающий родственников участников СВО от госпошлины при обращении в суд за пенсией по потере кормильца. Изменения внесут в Налоговый кодекс РФ. Они вступят в силу с момента официального опубликования.
